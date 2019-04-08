Гвардиола запретил игрокам праздновать выход в финал Кубка Англии

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что у команды нет времени праздновать выход в финал Кубка Англии, передает «Советский спорт».

«Это действительно хороший результат, но у нас нет времени думать об этом. Нам чем сейчас нужно сосредоточиться вот на чем: ни капли пива или другого алкоголя, правильное питание и отдых.

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Нужно восстановиться и подготовиться к игре против одной из лучших команд Английской премьер-лиги (АПЛ) и Европы. У лондонского «Тоттенхэма» было шесть дней на подготовку к первому матчу 1/4 финала Лиги чемпионов, а у нас — лишь два с половиной», — цитирует Гвардиолу Mirror.

Встреча между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити» пройдет 9 апреля в Лондоне.

Ранее сообщалось, что президент «Барселоны» хочет вернуть Гвардиолу в клуб.