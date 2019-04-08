Олимпийский чемпион рассказал о предвзятости судей к россиянам

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Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков рассказал о предвзятости судей к российским спортсменам.

«Судьи всегда на стороне норвежских лыжников в спорных ситуациях? Доля правды в этих словах есть. Чисто визуально, плюс подача журналистов, плюс разговоры болельщиков, кажется, так и есть. Я тоже над этим много думаю. Россияне практически всегда виноваты.

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Даже если реально нарушили норвежцы, обыгрывается все так, что ты реально начинаешь думать о собственной неправоте», — цитирует Легкова «Спорт-экспресс».

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что над российскими лыжниками смеется вся Норвегия.