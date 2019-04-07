Французская фигуристка сравнила Медведеву и Туктамышеву

<img src="//img.gazeta.ru/files3/825/12259825/upload-RIAN_5825578.HR-pic905-895x505-47548.jpg">

Французская фигуристка российского происхождения Аделина Галявиева прокомментировала выступления серебряного призера Олимпиады 2018 года Евгении Медведевой на чемпионате мира в японском Сайтаме, передает «Бизнес Online».

Спортсменка считает, что подопечная Брайана Орсера поехала в составе сборной на мировое первенство заслуженно, также отметила заслуги не попавшей в заявку Елизаветы Туктамышевой.

Реклама

«Мне нравится, как Женя катается. Медведева одна из немногих фигуристок, которые стараются передать зрителю как можно больше своих эмоций и переживаний. У нее очень яркие программы. Но и Лиза молодец. В 22 вернуть триксель – это круто. Просто она немного другого плана фигуристка, чем Медведева. У Лизы больше идет упор на сильную технику. Обеих девочек есть за что уважать», – подчеркнула Галявивева.

На чемпионате мира Медведева набрала по сумме короткой и произвольной программ 223,80 балла и заняла третье место.

Ранее Орсер рассказал о работе Медведевой над четверными прыжками.