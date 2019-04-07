«Локомотив» и «Зенит» сыграли вничью в матче чемпионата России
Московский «Локомотив» и петербургский «Зенит» не смогли выявить победителя в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает ТАСС.
Встреча завершилась со сетом 1:1. Команда Сергея Семака лидировала в начале второго тайма после исполненного штрафного Ярославом Ракицким. Вскоре Владислав Игнатьев неудачно направил мяч ворота, однако Себастьян Дриусси в падении забил в собственные ворота.
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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Ранее фанаты и игроки «Локомотива» поддержали лежащего в больнице Ротенберга.
Россия. Премьер-лига. 22-й тур
«Локомотив» (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 1:1
Голы: 0:1 — Ракицкий, 54; 1:1 — Дриусси, 61