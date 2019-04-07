Порошенко сдаст анализы на наркотическую зависимость у экспертов WADA

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Президент Украины Петр Порошенко готов сдать анализа на наркотическую зависимость под наблюдение экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA), сообщает ТАСС.

Выдвинувший снова свою кандидатуру на пост политический деятель заявил о решении пройти тестирование в интервью на телеканале «Украина».

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«Авторитет этой WADA не вызывает сомнения, и, как сказал Кличко, в начале следующей недели эксперты приедут сюда. Хочу сказать, что я эти тесты пройду сразу же. Я считаю это очень важным», — отметил глава государства.

Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко предложил Владимиру Зеленскому и Порошенко пройти тест на алкоголь и наркотики. Спортсмен остался недоволен результатами, которыми поделились с народом кандидаты на пост главы страны.

Второй тур выборов президента состоится 21 апреля.

Ранее Кличко высказался о возвращении на ринг.