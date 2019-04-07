Медведева объявила о возвращении в Россию
Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева порадовала поклонников хорошей новостью, передает «Советский спорт».
Фигуристка рассказала подписчикам в инстаграме о том, что летит в Россию.
«Жду не дождусь, когда прилечу на родину завтра!», — поделилась эмоциями спортсменка в комментариях к выложенной фотографии.
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Медведева некоторое время находилась в Японии после чемпионата мира в Сайтаме, на котором заняла третье место.
На протяжении года фигуристка занимается в Канаде под руководством местного тренера Брайана Орсера.
Ранее сообщалось, что чемпионка мира, российская фигуристка Алина Загитова появится в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале.