Медведева объявила о возвращении в Россию

<img src="//img.gazeta.ru/files3/155/7965155/upload-2015-12-12T232308Z_1287491192_GF10000264079_RTRMADP_3_FIGURE-SKATING-ISU-FINAL-pic905-895x505-51275.jpg">

Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева порадовала поклонников хорошей новостью, передает «Советский спорт».

Фигуристка рассказала подписчикам в инстаграме о том, что летит в Россию.

«Жду не дождусь, когда прилечу на родину завтра!», — поделилась эмоциями спортсменка в комментариях к выложенной фотографии.

Реклама

Медведева некоторое время находилась в Японии после чемпионата мира в Сайтаме, на котором заняла третье место.

На протяжении года фигуристка занимается в Канаде под руководством местного тренера Брайана Орсера.

Ранее сообщалось, что чемпионка мира, российская фигуристка Алина Загитова появится в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале.