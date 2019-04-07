Стала известна дата дебюта Усика в супертяжелом весе

<img src="//img.gazeta.ru/files3/689/11861689/upload-RIAN_5596656.HR-pic905-895x505-67439.jpg">

Стало известно, когда чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Александр Усик проведет свой дебютный бой в супертяжелом весе, сообщает Sky Sports.

По информации источника, первый поединок украинца в данной весовой категории состоится 25 мая. Ему предстоит выйти на ринг против Карлоса Такама из Камеруна.

Реклама

Встреча пройдет на арене MGM National Harbor в американском штате Мэриленд.

До этого спортсмен отказался от чемпионского пояса в первом тяжелом весе Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и боя с российским боксером Денисом Лебедевым из-за решения сменить весовую категорию.

Ранее причиной смерти боксера Тоуэлла назвали любовь к спорту.