Стала известна дата дебюта Усика в супертяжелом весе
Стало известно, когда чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Александр Усик проведет свой дебютный бой в супертяжелом весе, сообщает Sky Sports.
По информации источника, первый поединок украинца в данной весовой категории состоится 25 мая. Ему предстоит выйти на ринг против Карлоса Такама из Камеруна.
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Встреча пройдет на арене MGM National Harbor в американском штате Мэриленд.
До этого спортсмен отказался от чемпионского пояса в первом тяжелом весе Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и боя с российским боксером Денисом Лебедевым из-за решения сменить весовую категорию.
Ранее причиной смерти боксера Тоуэлла назвали любовь к спорту.