Стало известно расписание матчей первого раунда плей-офф НХЛ

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Национальная хоккейная лига (НХЛ) опубликовала расписание всех матчей первого раунда плей-офф, сообщает «Советский спорт».

Регулярный чемпионат лиги завершился 7 апреля. Разыгрывать Кубок Стэнли начнут в ночь c 10 по 11 апреля.

Восточная конференция:

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Коламбус Блю Джекетс» (11, 13, 15, 17 апреля и, если потребуется, 20, 22 и 24 апреля),

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«Вашингтон Кэпиталз» — « Каролина Харрикейнз » (12, 13, 16, 19 апреля и, если потребуется, 21, 23 и 25 апреля),«Бостон Брюинз» — «Торонто Мэйпл Лифс» (12, 14, 16, 18 апреля и, если потребуется, 20, 22 и 24 апреля),«Нью-Йорк Айлендерс» — «Питтсбург Пингвинз» (11, 13, 14, 17 апреля и, если потребуется, 19, 21 и 23 апреля).

Западная конференция:

«Калгари Флэймз» — «Колорадо Эвеланш» (12, 14, 16, 18 апреля и, если потребуется, 20, 22 и 24 апреля),

«Сан-Хосе Шаркс» — «Вегас Голден Найтс» (11, 13, 15, 17 апреля и, если потребуется, 19, 22 и 24 апреля),

«Нэшвилл Предаторз» — «Даллас Старз» (11, 14, 16, 18 апреля и, если потребуется, 21, 23 и 25 апреля),

«Виннипег Джетс» — «Сент-Луис Блюз» (11, 13, 15, 17 апреля и, если потребуется, 19, 21 и 23 апреля).

Действующим победителей является «Вашингтон Кэпиталз». Чемпионом «регулярки» в текущем сезоне стала «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Ранее сообщалось, что НХЛ снова выпишет Войнову дисквалификацию на длительный срок.