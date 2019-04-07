Марадона пригрозил уйти из футбола

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Аргентинский наставник «Дорадос де Синалоа» Диего Марадона хочет оставить должность и уйти из футбола, передает «Советский спорт».

По информации ESPN, 58-летний специалист сделал такое заявления, будучи раздосадованным не назначенным в матче пенальти.

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Сыграла вничью с «Венадос де Мерида» (1:1), хотя для гарантированного места в плей-офф чемпионата ей нужно было набрать три очка.

«На моем игроке был чистый пенальти. Но его не дали, чтоб потом в СМИ не было информации о том, что команде Марадоны позволяют больше, чем другим. Поэтому я думаю оставить свой пост, чтоб не вредить клубу», — объяснил Марадона.

Он отметил, что готов окончательно порвать со спортом.

«Поговорю с женой. Мне надоели постоянные склоки. Чтобы я ни делал, все всегда будет восприниматься не так. Это несправедливо, но я с этим ничего поделать не могу», — заключил тренер.

Ранее дочь Марадоны рассказала о наркозависимости отца.