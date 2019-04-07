Зидан не надеется выиграть трофеи с «Реалом» в текущем сезоне
Наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан высказался относительно волевой победы команды над «Эйбаром» (2:1) в 31-м туре чемпионата Испании, сообщает «Советский спорт».
По словам тренера, сложно показывать хорошую игру, когда ни на что не претендуешь.
«В нынешнем сезоне мы ничего не выиграем, я уверен в этом. А играть, ни на что не претендуя, очень сложно. В перерыве команда постаралась настроиться, чтоб не показывать плохой игры, как в первом тайме. В итоге удалось полностью изменить ход матча. В начале у футболистов не было уверенности, но теперь их всех нужно поздравить с победой», – цитирует 46-летнего специалиста Marca.
Дубль в матче оформил французский форвард Карим Бензема.
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