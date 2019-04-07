Полузащитник «Зенита» рассказал об общении игроков с Кокориным

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Хавбек питерского «Зенита» Кристиан Нобоа рассказал, что некоторые футболисты клуба поддерживают общение с находящимся в СИЗО форвардом команды Александром Кокориным, передает РИА «Новости».

По его словам, иногда игрокам удается связаться с нападающим.

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«То, что произошло с Кокориным, стало ударом для всех нас. Он попал в такое место, где любому придется нелегко. Там трудно оставаться на связи с внешним миром. Но я знаю, что некоторые одноклубники и руководство иногда выходят на связь с Кокориным. Каждый день не удается, но все переживают за него, за его колено. Постоянно пытаются узнать, как он проводит время, чем питается», — сказал Нобоа.

Пресненский суд Москвы 3 апреля принял решение продлить срок ареста Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева до 25.

Ранее хавбек «Зенита» назвал еще одно прозвище Дзюбы.