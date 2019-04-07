Определились пары первого раунда плей-офф НХЛ в Восточной конференции
Определились все пары первого раунда плей-офф НХЛ в Восточной конференции, передает «Советский спорт».
«Тампа-Бэй Лайтнинг» сыграет с «Коламбус Блю Джекетс», «Вашингтон Кэпиталз» встретится с «Каролиной Харрикейнз», «Бостон Брюинз» поспорит за выход в следующий раунд с «Торонто Мэйпл Лифс», а «Нью-Йорк Айлендерс» будет противостоять «Питтсбург Пингвинз».
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Первые матчи 1/4 финала Восточной конференции пройдут 11 апреля.
Ранее сообщалось, что гол Владислава Наместникова помог «Нью-Йорк Рейнджерс» в овертайме обыграть «Питтсбург».