Сестры Аверины взяли золото и серебро на этапе КМ по художественной гимнастике

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Россиянка Дина Аверина завоевала золото в индивидуальном многоборье на первом этапе Кубка мира по художественной гимнастике, который проходит в итальянском Пезаро, передает «Советский спорт».

Спортсменка получила за свое выступление 85,750 балла. Второе место заняла ее сестра Арина Аверина (83,750). Третье место досталось представительнице Болгарии Боряне Калейн.

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Ранее сообщалось, что гимнастка Дина Аверина завоевала золото в упражнениях с лентой и булавами.

Художественная гимнастика. Кубок мира. 1-й этап. Пезаро (Италия)

Индивидуальное многоборье

1. Дина Аверина (Россия) – 85,750.

2. Арина Аверина (Россия) – 83,750.

3. Боряна Калейн (Болгария) – 80,400.