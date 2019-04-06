«Барселона» обыграла «Атлетико» в матче чемпионата Испании

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«Барселона» одержала победу над мадридским «Атлетико» в матче 31-го тура чемпионата Испании, сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в столице Каталонии, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Луис Суарес и Лионель Месси.

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На 28-й минуте красную карточку получил нападающий гостей Диего Коста.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Барселона» с 73 очками занимает первое место в турнирной таблице Примеры. «Атлетико» (62) располагается на второй строчке.

Испания. Примера. 31-й тур

«Барселона» (Барселона) — «Атлетико» (Мадрид) — 2:0

Голы: 1:0 — Суарес, 85; 2:0 — Месси, 86.

Удаления: нет — Коста, 28.