«Барселона» обыграла «Атлетико» в матче чемпионата Испании
«Барселона» одержала победу над мадридским «Атлетико» в матче 31-го тура чемпионата Испании, сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в столице Каталонии, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Луис Суарес и Лионель Месси.
Реклама
На 28-й минуте красную карточку получил нападающий гостей Диего Коста.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Барселона» с 73 очками занимает первое место в турнирной таблице Примеры. «Атлетико» (62) располагается на второй строчке.
Испания. Примера. 31-й тур
«Барселона» (Барселона) — «Атлетико» (Мадрид) — 2:0
Голы: 1:0 — Суарес, 85; 2:0 — Месси, 86.
Удаления: нет — Коста, 28.