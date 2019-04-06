«Краснодар» в меньшинстве одолел «Крылья Советов»

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«Краснодар» одолел самарские «Крылья Советов» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол оформил шведский полузащитник Виктор Классон, который реализовал пенальти уже в компенсированное время встречи.

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«Горожане» в конце играли в меньшинстве, так как на 71-й минуте был удален хавбек Сергей Петров.

Три набранные очка помогли «быкам» обогнать московский «Локомотив» и выйти на второе место в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее «Анжи» и «Динамо» не смогли выявить победителя в матче РПЛ.

Россия. Премьер-лига. 22-й тур

«Краснодар» (краснодар) — «Крылья Советов» (Самара) — 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 — Классон, 90+3.