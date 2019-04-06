Загитова станет гостьей программы «Вечерний Ургант»
Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова станет гостьей программы «Вечерний Ургант», сообщает «Советский спорт».
Фигуристку пригласили принять участие в шоу на Первом канале.
По информации на официальном сайте передачи, выпуск со спортсменкой зрители смогут увидеть 11 апреля.
На недавнем чемпионате мира в японской Сайтаме Загитова завоевала золотую медаль, набрав 237,50 балла по итогам двух программ.
Ранее знаменитая российская фигуристка ушла от своего тренера.
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Гости недели �� 9 – 11 апреля. Дорогие зрители, приглашаем вас на съемки программы "Вечерний Ургант" в телецентр "Останкино", которые пройдут со вторника по четверг. Присылайте свои заявки к нам на почту: ✉ welcome.urgantshow@gmail.com или через форму на сайте urgantshow.ru. Обязательно указывайте в теме письма дату съёмок. Как быстро и правильно записаться – смотрите в наших сообществах ВКонтакте и на Facebook. #вечернийургант #останкино #первыйканал