Загитова станет гостьей программы «Вечерний Ургант»

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова станет гостьей программы «Вечерний Ургант», сообщает «Советский спорт».

Фигуристку пригласили принять участие в шоу на Первом канале.

По информации на официальном сайте передачи, выпуск со спортсменкой зрители смогут увидеть 11 апреля.

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На недавнем чемпионате мира в японской Сайтаме Загитова завоевала золотую медаль, набрав 237,50 балла по итогам двух программ.

Ранее знаменитая российская фигуристка ушла от своего тренера.

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Гости недели �� 9 – 11 апреля. Дорогие зрители, приглашаем вас на съемки программы "Вечерний Ургант" в телецентр "Останкино", которые пройдут со вторника по четверг. Присылайте свои заявки к нам на почту: ✉ welcome.urgantshow@gmail.com или через форму на сайте urgantshow.ru. Обязательно указывайте в теме письма дату съёмок. Как быстро и правильно записаться – смотрите в наших сообществах ВКонтакте и на Facebook. #вечернийургант #останкино #первыйканал

Публикация от Вечерний Ургант (@vecherniy_urgant)