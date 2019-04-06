Фергюсон набросился с критикой на Хабиба и Макгрегора

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Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тони Фергюсон раскритиковал Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова, передает «Советский спорт».

Спортсмен бесится из-за того, что никак не может сразиться с российским представителем.

«Конор! Ты уступил досрочно. Постучал и сбежал, как трус. Теперь ты клянчишь реванш, отбирая то, что по праву принадлежит мне. Ты фальшивый идол. Хабиб, когда ты выйдешь против меня, болван? Или будешь прятаться, как на турнире UFC 209? Трус. Никто из вас не предан этому спорту так, как я. Я настоящий чемпион», — написал Фергюсон в твиттере.

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Хабиб Нурмагомедов отбывает дисквалификацию, его возвращение в октагон может произойти в сентябре 2019 года. В апреле состоится бой за временный чемпионский пояс в легком весе между Дастином Порье и Максом Холлоуэем.

Ранее Макгрегор сдал больше всего чистых допинг-проб в истории UFC.