Для «Интера» выбрали нового тренера

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Экс-наставник туринского «Ювентуса» и лондонского «Челси» Антонио Конте готов с лета начать работу в миланском «Интере», сообщает «Советский спорт».

По информации Calciomercato, специалист уже согласился продать в другой клуб аргентинского нападающего Мауро Икарди. Генеральный директор «нерадзурри» Джузеппе Маротта во время беседы с Конте обсудил намерения руководства избавится от скандального форварда.

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На вакантное место футболиста планируется пригласить боснийского нападающего Эдина Джеко, который по завершении сезона должен оставить «Рому».

Икарди играет за «Интер» с 2013 года и в общей сложности в выступал за команду в 211-ой игре, оформив 123 гола.

Ранее гол Икарди помог «Интеру» разгромить «Дженоа» в чемпионате Италии.