«Коламбус» попал в плей-офф НХЛ благодаря голу Панарина

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«Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».

В основное время команды не смогли выявить победителя, а в серии буллитов сильнее оказался «Коламбус». Эта победа позволила клубу гарантировать себе место в плей-офф НХЛ.

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Российский нападающий Артемий Панарин стал автором победного броска. Примечательно, что он также забросил одну из шайб в основное время.

Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 25 бросков по своим воротам из 27. Вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев сделал 39 сэйвов.

Ранее сообщалось, что на Западе НХЛ определились участники розыгрыша Кубка Стэнли.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Коламбус» — 2:3 Б (0:0, 1:0, 1:2, 0:0, 0:1)

1:0 — Крайдер (Зибанеджад), 21:47;

1:1 — Дзингел (Фолиньо, Савар), 42:25;

1:2 — Панарин (Савар), 54:27;

2:2 — Бучневич (Зибанеджад, Строум), 59:53.

Победный буллит: Панарин.