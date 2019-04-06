Месси попал в заявку «Барселоны» на матч с «Атлетико»
Тренерский штаб «Барселоны» рассказал, кто из футболистов попал в заявку на матч 31-го тура чемпионата Испании против «Атлетико», передает «Советский спорт».
В матче точно примут участие Тер Штеген, Семеду, Пике, Ракитич, Серхио, Коутиньо, Артур, Суарес, Месси, Силлессен, Малком, Лангле, Мурильо, Альба, Боатенг, Серхи Роберто, Аленья и Умтити.
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На поле в этой встрече не смогут выйти Усман Дембеле и Артуро Видаль. Французский игрок только недавно восстановился после травмы, а вот Видаль пропускает игру из-за перебора желтых карточек.
«Барселона» и «Атлетико» сразятся 6 апреля в 21.45 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что президент «Барселоны» готовит клуб к эпохе без Месси.