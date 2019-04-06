Чемпион мира встал на защиту биатлониста Бабикова

<img src="//img.gazeta.ru/files3/535/12258535/RIAN_5737971.HR-pic905-895x505-32281.jpg">

Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко поделился мнением о выступлении биатлониста Антона Бабикова в сезоне-2018/19, передает «Советский спорт».

Он отметил, что потенциал спортсмена достаточно высок, поэтому Ярошенко надеется на возвращение Бабикова на прежний уровень.

Реклама

«К Бабикову никаких претензий у меня нет: это тот человек, который всегда был готов вернуться на Кубок мира, но в силу каких-то организационных моментов, как мы помним, это как-то раз не получилось сделать.

Это тот самый случай, когда его начали обвинять в том, чего он не говорил. Так что никаких вопросов к Антону здесь быть не может. Он понимает, что неудачно выступил на Кубке мира. К сожалению, он не оказался сильнее тех спортсменов, которые там выступают. И какой смысл тогда менять одного на другого? Чтобы те же результаты показывал? Наверное, нет смысла.

Очень хотелось бы, чтобы Антон вернулся на свой уровень. Мне симпатичен этот спортсмен. Я помню его еще юниором. Знаю, что это был очень сильный юниор, понимаю, что потенциал у этого спортсмена высок», — заявил чемпион мира.

Ранее экспертный совет Минспорта оценил выступление российских биатлонистов.