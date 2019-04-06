Туктамышеву раскритиковали за стриптиз на льду

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Бронзовый призер чемпионата мира 2016 года Анна Погорилая раскритиковала фигуристку Елизавету Туктамышеву за раздевание на льду, передает Sport24.

Туктамышева исполняет номер в роли стюардессы, где во время проката скидывает пиджак, оставаясь в одном бюстгальтере.

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«В интервью меня спросили об этом, а я высказала свое мнение. Не считаю, что я сказала что-то неправильное, потому что открывать на публике нижнее белье или грудь — для меня это… Ладно, если бы это было эстетически красиво!

Где здесь фигурное катание? Да, в какой-то степени фигурное катание — это шоу. Но у нас ценится и скольжение, и какая-то идея должна быть», — заявила Погорилая.

Ранее Туктамышева выложила совместное фото с Медведевой.