Медведев присутствует на матче Кубка Гагарина ЦСКА — СКА
Премьер-министр России Дмитрий Медведев присутствует на пятом матче финала Западной конференции между московским ЦСКА и петербургским СКА, передает «Советский спорт».
Также встречу посетили вице-премьер Ольга Голодец и министр спорта Павел Колобков.
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«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
В серии до четырех побед счет равный — 2-2.
Ранее сообщалось, что по итогам игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) стали известны все участники розыгрыша Кубка Стэнли в Западной конференции.