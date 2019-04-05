Орсер рассказал о работе Медведевой над четверными прыжками

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Канадский наставник Брайан Орсер двукратной чемпионки мира российской фигуристки Евгенией Медведевой рассказал о сложностях, сявзвнных с выполнением четверных прыжков, передает «Советский спорт».

Он отметил, что изначально с подопечной планировал разучить тройной аксель. Но в течение полугода стало понятно, что для спортсменки проще будет переключиться на четверные прыжки.

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«Учить четверные тулуп и сальхов ей будет проще. Первым попробуем сальхов, за ним тулуп. Конечно, пока не выйдет на тренировках, о включении в программу речи быть не может», — сказал Орсер в интервью Olympic channel.

Для фигуристки неудача в подобном элементе по новой системе оценки может означать большую потерю в баллах, поэтому нельзя рисковать, пока прыжок не будет идеально поставлен.

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