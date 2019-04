Манчини назван лучшим итальянским тренером сезона

Наставник сборной Италии, а в прошлом питерского «Зенита», Роберто Манчини стал лауреатом 9-й премии Энцо Беарзота, сообщает официальный сайт итальянской Федерации футбола.

Приз, который носит имя специалиста, приведшего сборную Италии к победе в чемпионате мира — 1982, был учрежден в 2011 году. Его получает лучший итальянский тренер сезона.

Помимо 54-летнего Манчини среди возможных претендентов были Дженнаро Гаттузо («Милан») и Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»).

Манчини является вторым руководителем итальянской сборной, который был удостоен данной премии. Первым в 2011 году стал Чезаре Пранделли.

Итальянский специалист работал с сине-бело-голубыми в сезоне-2017/18.

Roberto #Mancini won the 9th #PremioBearzot. "It's an incredible honour, especially because Enzo gave me my international debut in 1984." #Azzurri #VivoAzzurro @robymancio pic.twitter.com/XelfotdokJ