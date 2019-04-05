Экс-президент «Спартака»: ЦСКА выглядит лучше

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Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от предстоящего противостояния красно-белых с ЦСКА, передает газета «Известия».

Команды встретятся в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«На сегодняшний день ЦСКА выглядит намного лучше «Спартака» в игровом плане. Правда, подопечные Олега Кононова более удачливы. Вряд ли у них получится прибить армейцев с помощью рефери. Хотя, вспоминая, как арбитр отсудил матч «Спартак» — «Зенит», задумываюсь, что могут замахнуться и на дерби.

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Красно-белые не смогут победить из-за объективных причин. Но если суммировать везение и судейский фактор — матч может закончиться как угодно», — заявил Червиченко.

Ранее сообщалось, что хавбек «Локомотива» высказался о плотном графике команды.