Теннисистка Гаспарян завершила выступление на турнире в Монтеррее
Российская теннисистка Маргарита Гаспарян завершила выступление на турнире в мексиканском Монтеррее, сообщает «Советский спорт».
В матче второго круга российская спортсменка не смогла одолеть представительницу Испании Гарбинье Мугурусе.
Встреча, которая продолжалась 2 часа 41 минуту, завершилась в трех сетах с результатом 3:6, 7:6 (7:1), 2:6 в пользу испанки.
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В следующем раунде испанская теннисистка сразится с представительницей Франции Кристиной Младенович.
Ранее американская теннисистка Киз победила в третьем круге турнира в Чарльстоне.