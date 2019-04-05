Лыжница Непряева рассказала о соперничестве с норвежками

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Российская лыжница Наталья Непряева прокомментировала соперничество с норвежскими спортсменками, передает «Советский спорт».

Непярева стала второй в общем зачете Кубка мира сезона-2018/19.

«В чем нам нужно добавить, чтобы начать побеждать норвежек? Добавлять нужно всегда и во всем. Нет предела совершенству.

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Мы совершенно нормально общаемся. На лыжне мы соперницы, а после гонок, что нам делить? Инцидент с Терезой Йохауг в Квебеке? Не считаю, что она сделала это специально. Была сложная ледяная трасса. Ее просто выкинуло из своей лыжни, и она наступила мне на лыжу. После гонки она сама подошла ко мне, сказала, что сделала это не специально, так получилось. Я совсем не держу на нее зла – в масс-старте всегда идет жесткая борьба, всякое случается», — заявила лыжница.

Ранее российская лыжница назвала любимого футболиста национальной команды.