Матч «Авангарда» с «Салаватом» закончился массовой дракой

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Хоккеисты уфимского «Салавата Юлаева» и омского «Авангарда» устроили массовое сражение на последней секунде встречи финальной серии Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает «Советский спорт».

Видеозапись драки опубликована в официальном твиттере турнира.

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Матч закончился победой «Авангарда» со счетом 4:2. На последней секунде третьего игрового отрезка между собой сцепились по два игрока из каждой команды. Вскоре друг на друга напала еще одна пара хоккеистов. В итоге арбитры смогли усмирить подравшихся.

Счет в серии — 3:1 в пользу «Авангарда».

Ранее известного эксперта отстранили от комментирования матчей «Авангарда».