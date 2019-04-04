Матч «Авангарда» с «Салаватом» закончился массовой дракой
Хоккеисты уфимского «Салавата Юлаева» и омского «Авангарда» устроили массовое сражение на последней секунде встречи финальной серии Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает «Советский спорт».
Видеозапись драки опубликована в официальном твиттере турнира.
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Матч закончился победой «Авангарда» со счетом 4:2. На последней секунде третьего игрового отрезка между собой сцепились по два игрока из каждой команды. Вскоре друг на друга напала еще одна пара хоккеистов. В итоге арбитры смогли усмирить подравшихся.
Счет в серии — 3:1 в пользу «Авангарда».
Ранее известного эксперта отстранили от комментирования матчей «Авангарда».
Бились до последней секунды. Буквально. #КубокГагарина pic.twitter.com/MY8jGdrpSA— КХЛ (@khl) 4 апреля 2019 г.