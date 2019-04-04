Ягудин назвал Самодурову главным открытием года

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Олимпийский чемпион Алексей Ягудин остался доволен прокатом российской фигуристки Софьи Самодуровой на чемпионате мира в Японии, сообщает «Фонтанка.ру».

На турнире спортсменка заняла итоговое восьмое место, набрав 208,58 балла.

Увидев результат, фигуристка расплакалась.

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«В женском одиночном катании для меня Самодурова стала главным открытием года. Не могу предположить, как у нее все сложится дальше, но человек не сорвал ни одного элемента. Я ни разу в жизни такого не видел. Она сделала одну помарку на чемпионате мира из трех прыжков. Софья для меня — сенсация», — заявил Ягудин.

Ранее фигуристка Самодурова поздравила СКА с победой над ЦСКА.