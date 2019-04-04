«Авангард» опроверг причастность к отстранению комментатора

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Хоккейный клуб «Авангард» опроверг информацию о том, что настоял на отстранении комментатора Леонида Вайсфельда от работы на играх серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с уфимским «Салаватом Юлаевым», передает «Чемпионат.com».

Вайсфельд заявил, что конкретных причин для его неучастия в матчах никто не называл.

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«Авангард» не требовал отстранять эксперта Леонида Вайсфельда от комментирования матчей с нашим участием. Мы не знаем, кто выставил такие условия.Клуб к этому не имеет никакого отношения», — заявили в пресс-службе омской команды.

Леонид Вайсфельд работал в «Салавате Юлаеве» в качестве генерального менеджера с 2015 по 2018 год.

Ранее «Салават» уступил «Авангарду» в четвертом матче полуфинале Кубка Гагарина.