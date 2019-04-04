Заседания по делу Кокорина и Мамаева теперь могут проходить ежедневно

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Адвокат нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Андрей Ромашов поделился подробностями дальнейшего хода судебного разбирательства по делу его клиента, передает Sport24.

Защитник рассказал, что с 9 апреля заседания могут проходить каждый день. Также он заявил, что стороне обвиняемых отказали в апелляции, объясняя это общими фразами.

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«По заявке в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) пока нет никаких новостей, мы ждем. У нас уже такое понимание, что лишь бы отказали, чтобы мы включили туда повторную жалобу уже со всем тем, что произошло на суде. Что касается врача для Александра — никакого разрешения от следователя нет и никогда не было», — отметил Ромашов.

3 апреля срок пребывания Кокорина в СИЗО «Бутырка» продлили до 25 сентября.

Ранее в Госдуме пожалели Кокорина и Мамаева.