Макгрегор обвинил Хабиба в разжигании конфликта

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор высказался относительно конфликта с обладателем пояса организации в легком весе Хабибом Нурмагомедовым, передает «Советский спорт».

Ирландец заявил, что помнит, как в начале их спора в 2016 году российский боец смешанного стиля (ММА) угрожал его тренеру Джону Каване.

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«Вспомни, когда это все началось. Бог все видит», — заявил Макгрегор, но позже удалил данную публикацию из твиттера.

Недавно ирландец объявил о возобновлении карьеры в ММА, которую он завершил девять дней назад. В данный перерыв экс-чемпион UFC был очень активен в социальных сетях. В одной из записей он называл Нурмагомедова крысой и оскорбил его жену, сравнив ее с полотенцем.

Ранее Поветкин рассказал, что бы было с Макгрегором в СССР.