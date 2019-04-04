Футболист «Локомотива» лежит под капельницами из-за инфекции

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Известный агент Дмитрий Селюк, представляющим интересы защитника московского «Локомотива» Бориса Ротенберга, рассказал о состоянии здоровья своего клиента, передает Sport24.

В декабре 2018 года игрока «железнодорожников» прооперировали в Риме. Недавно клуб заявил, что спортсмен восстановился и отправился вместе с другими футболистами на сбор в Сочи, однако далее никакой информации о Ротенберге не было.

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«Борису изначально делали операцию в одной из итальянских клиник, где якобы работают суперпрофессионалы. К сожалению, именно после операции там у Бори пошла инфекция, а ведь он так хотел вернуться к окончанию чемпионата и выйти на поле в последних играх этого сезона. В итоге ему пришлось в срочном порядке заново лечь в госпиталь, но уже в Барселоне, и сделать новую операцию. На данный момент он лежит под капельницами. К сожалению, выздоровление займет как минимум год, это однозначно», — подчеркнул Селюк.

Изначально игрок столичной команды лечился из-за травмы передней крестообразной связки коленного сустава.

Ранее «Локомотив» и «Ростов» сыграли вничью в игре 1/2 финала Олимп Кубка России.