Траньков испугался участи Кокорина и Мамаева

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Двукратный олимпийский чемпион Олимпиады 2014 Максим Траньков прокомментировал решение суда по делу нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева, передает «Советский спорт».

На заседании было приятно решение оставить футболистов под арестом до 25 сентября.

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«Блин, молчал по Кокорину и Мамаеву. Но сейчас вдруг подумал, что мои прегрешения прошлые на пожизненное тянут (с таким судом гуманным, как у нас)… стало страшновато даже», — поделился мнением Траньков в твиттере.

Форвард сине-бело-голубых, полузащитник «горожан» и другие фигуранты дела находятся в СИЗО «Бутырка» с 11 октября 2018 года.

Ранее гражданская жена Кокорина Дарья Валитова высказалась относительно решения суда.