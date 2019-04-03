Малкин приступил к тренировкам в общей группе клуба НХЛ «Питтсбург»

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Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин начал тренироваться в общей группе, сообщает «Советский спорт».

Россиянин перестал выходить на лед из-за травмы верхней части тела, полученной в середине марта.

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Последний раз 32-летний игрок сыграл 16 марта в домашней встречи против «Сент-Луиса» (1:5). Из-за повреждения российский легионер пропустил восемь игр, в которых «Питтсбург» одержал четыре победы.

Малкин играет за «Питтсбург» с 2006 года, в составе которого три раза выигрывал Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017). В нынешнем сезоне хоккеист провел 66 матчей, в которых набрал 71 очко (21 шайба + 50 передач).

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