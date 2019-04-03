WADA выпустило учебник по допингу на русском языке

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выпустило учебник на русском языке, сообщает «Советский спорт».

По информации пресс-службы организации, пособие предназначено для профессиональных спортсменов и студентов. В учебнике содержится обзор на допинг в спорте.

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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было восстановлено в правах 20 сентября 2018 года. одним из основных пунктов этого решение WADA поставила требование обеспечить доступ экспертов в московскую лабораторию, где хранятся образцы проб, до 31 декабря.

Дедлайн был нарушен, но в начале января эксперты все-таки получили доступ. На исполкоме 22 января было подтверждено восстановление РУСАДА в правах.

Ранее сообщалось, что Тутберидзе не понимает причины проблем российских спортсменов с мельдонием.