Экс-хавбек «Манчестер Сити»: на Украине чувствовал себя униженным

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Бывший полузащитник «Манчестер Сити» и донецкого «Металлурга» Яя Туре выразил сочувствие футболисту сборной Англии Рахиму Стерлингу, который был подвержен националистским оскорблениям в матче отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года между Черногорией и Англией (1:5), передает «Советский спорт».

Экс-хавбек отметил хладнокровную реакцию игрока национальной команды на это и вспомнил украинский этап своей карьеры.

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«Сначала я чувствовал себя униженным, а потом очень злился. Хуже всего были обезьяньи уханья. Мне пришлось привыкнуть к этому. Я старался играть в футбол, а фанаты все равно пели: «Черное дерьмо! Проваливай домой!» Было тяжело. Мне пришлось сталкиваться с этим в каждом матче. Иногда это делали даже болельщики моей команды», — поделился историей спортсмен.

По словам полузащитника, до приезда на Украину его отец считал, что, вопреки оскорблениям, футболист должен проявлять хладнокровие на поле. После подобных инцидентов в Харькове Туре понял, что сложно контролировать свои эмоции в таких случаях.

Ранее южноафриканский полузащитник «Арарата» Мпумелело Дадибой обвинил главного тренера команды Абраама Хашманяна в расистских высказываниях в свой адрес.