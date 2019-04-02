Александр Емельяненко бросил вызов Михаилу Кокляеву

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Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко обратился к известному штангисту и пауэрлифтеру Михаилу Кокляеву, передает «Советский спорт».

Спортсмен в своем инстаграме бросил вызов атлету.

«Решил проверить сегодня сильного человека Михаила Кокляева на силовую выносливость, в его же дисциплине, железяки! За минуту я выжал 60 кг. 67 раз. Миша сделай больше повторений, удиви меня! И все кто будет в зале с тобой, пусть попробуют, а я посмеюсь, если выложишь результат!», – написал Емельяненко в инстаграме.

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10 мая Емеяльненко выйдет в октагон против бразильского экс-бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Луиса Энрике. Поединок пройдет в Самаре в рамках турнира «Битва на Волге 12».

Ранее комментатор UFC, известный эксперт Джо Роган высказался по поводу самого жестокого бойца в ММА.