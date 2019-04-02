Стали известны самые высокооплачиваемые футбольные тренеры

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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне оказался самым высокооплачиваемым тренером в мире, передает «Советский спорт».

Он получает 41 миллион евро в год, сообщает France Football.

Аргентинец руководит «матрасниками» с 2011 года. С мадридцами он выиграл чемпионат Испании (2014), Кубок Испании (2013), Суперкубок Испании (2014), две Лиги Европы (2012, 2018) и два Суперкубка УЕФА (2012, 2018).

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Следом за ним в рейтинге расположились Жозе Моуринью, уволенный из «Манчестер Юнайтед» (€31 млн), покинувший «Монако» Тьерри Анри (€25.5 млн), Хосеп Гвардьола («Манчестер Сити» — €24 млн) и Эрнесто Вальверде («Барселона» — €23.5 млн).

Ранее Месси назвал Роналду главным усилением «Ювентуса».