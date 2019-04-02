Жулин: Загитова тяжело готовилась к ЧМ из-за отсутствия мотивации

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Известный фигурист и тренер Александр Жулин поделился мнением о золоте Алины Загитовой на чемпионате мира в Японии, передает «Советский спорт».

«Меня порадовало и золото Алины, и бронза Жени Медведевой, потому что этот сезон у них проходит под огромным прессингом, столько грязи, сколько на них вылито… фанаты сходят с ума. Я был очень рад за обеих.

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Я знал, что Алине очень тяжело давалась подготовка, не было никакой мотивации, там свои моменты жизненные. Только за месяц до начала чемпионата мира она начала нормально работать. Поэтому я был рад, что она выиграла, и выиграла с достойным прокатом. В прекрасной форме была», — отметил Жулин в программе «Фетисов».

Ранее Евгения Медведева высказалась о соперничестве с юными ученицами Этери Тутберидзе.