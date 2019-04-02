Тутберидзе поделилась подробностями тяжелейших допинг-тестов Загитовой

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Известный тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе открыла совсем другую сторону триумфа своей подопечной Алины Загитовой на чемпионате мира — 2019 в Японии, передает «Советский спорт».

Оказалось, что после произвольной программы российская фигуристка надолго задержалась на территории ледового дворца в Сайтаме, откуда ушла только к утру следующего дня. Причиной этого стал допинг-тест, который Загитова сдала с трудом.

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Тутберидзе, поделившись подробностями произошедшего, отметила, что ничего удивительного не произошло — спортсменка перед заключительными прокатами сильно ограничила себя в еде и употреблении воды, из-за чего необходимые 100 мл анализов сдать проблематично.

«После стресса это тяжело, она ждала. Спортсменам желательно кушать фрукты и пить воду, после короткой она это не делала. Даже баночку держишь не ты, ее тебе держат, и тебе при этом надо расслабиться», — отметила Тутберидзе в эфире программы «Познер» на Первом канале.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию эфира.

Ранее Евгения Медведева высказалась о соперничестве с юными ученицами Этери Тутберидзе.