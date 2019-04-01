Тутберидзе высказалась о патриотизме в ситуации Медведевой

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Российский тренер Этери Тутберидзе заявила, что старается воспитывать в своих подопечных патриотизм, передает «Советский спорт».

В мае 2018 года Евгения Медведева ушла от специалиста к канадскому тренеру Брайану Орсеру. После этого фигуристку обвинили в предательстве.

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«Патриотизм в ситуации Евгении Медведевой и Брайана Орсера? У канадцев другая система — кто платит, тех и тренируют», — сказала Тутберидзе в эфире программы «Познер» на Первом канале.

Специалист отметила, что старается воспитать дух патриотизма с 13 лет.

«Нельзя говорить: «Я не хочу сегодня приходить на тренировку». Посмотри на карту, взгляни на размер России. Если ты выйдешь на международных соревнованиях, где у тебя на спине будет написано «Russia», и ты тогда скажешь — «не сегодня»? — добавила Тутберидзе.

Ранее Тутберидзе рассказала о преимуществах азиатских фигуристов.