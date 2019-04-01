Тутберидзе ответила заявившей о возрастном цензе Родниной

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Тренер Этери Тутберидзе ответила трехкратной олимпийской чемпионке Ирине Родниной, заявившей, что 14-летние фигуристки не должны выступать на чемпионате России, передает «Советский спорт».

«Фигурное катание спрогрессировало, когда к соревнованиям со взрослыми допустили маленьких девочек, вспомните Аделину Сотникову, в 17 лет ставшую олимпийской чемпионкой после нескольких побед на чемпионате России», — сказала специалист в эфире программы «Познер» на Первом канале.

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Тутберидзе напомнила, что в 14 лет Евгения Медведева успешно соревновалась со взрослыми спортсменками.

«В США 12-летняя девочка стала чемпионкой и прыгает четверной лутц. Они допускают девочек, а мы будем сдерживать? Это прогресс. Почему их не пускать?» — отметила тренер.

Специалист отметила, что изучение сложных элементов в 20-летнем возрасте может привести к дополнительным травмам фигуристок.

Ранее Тутберидзе назвала возможную причину ухода Медведевой.