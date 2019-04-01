Квартиру менеджера «Спартака» ограбили на 1 млн рублей

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Менеджер по лицензированию московского «Спартака» подала заявление в полицию о краже вещей из ее квартиры, сообщает «РЕН ТВ».

По информации источника, неизвестная женщина проникла в жилище работницы столичного клуба. Злоумышленница вынесла три женских сумки и ювелирные драгоценности.

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По подсчетам, материальный ущерб составил более одного млн рублей.

Пресс-службы ГУ МВД России по Москве подтвердила факт кражи, а также заявила о том, что по факту кражи возбуждено уголовное дело.

Ранее адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы жены полузащитника московского «Спартака» Дениса Глушакова Дарьи, прокомментировал появившиеся в СМИ статьи с критикой в его адрес.