Бивол признан боксером месяца по версии WBA

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Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе Дмитрий Бивол признан боксером месяца по версии организации, сообщает РИА «Новости».

9 марта россиянин провел пятую защиту титула в поединке против американца Джо Смита-младшего, который прошел в Нью-Йорке. Бой длился 12 раундов и завершился победой Бивола единогласным решением судей. Встреча, по судейским запискам, завершилась со счетом 118-110, 119-109, 119-109.

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Таким образом, российский спортсмен стал боксером марта 2019 года.

В активе Бивола 16 побед за 16 состоявшихся боев.

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