«Питтсбург» без Малкина обыграл «Каролину» Свечникова
«Питтсбург Пингвинз» обыграл «Каролину Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «Питтсбурга». Эта победа стала для команды четвертой в пяти последних играх. «Пингвинз» почти гарантировали себе место в плей-офф НХЛ.
Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин участия в матче не принял из-за травмы.
На счету форварда «Каролины» Андрея Свечникова одна голевая передача.
Ранее «Аризона» с разгромным счетом обыграла «Миннесоту» в матче НХЛ.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Питтсбург» — «Каролина» — 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)
1:0 — Уилсон (Каллен, Джонсон), 10:45;
2:0 — Каллен (Джонсон, Дюмулен), 18:45;
3:0 — Хернквист (Симон, Бьюгстад), 40:46;
3:1 — Слэвин (Свечников, Ферланд), 52:12.