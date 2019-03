Овечкин достиг рекорда великих канадских хоккеистов

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в выездной игре против «Тампы-Бэй Лайтнинг» оформил 50-й гол в сезоне, сообщает «Советский спорт».

Нападающий стал третьим хоккеистом в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), кто восемь раз за карьеру достиг этой снайперской отметки.

Лишь еще двое показали такой результат: форвард «Нью-Йорк Айлендерс» Майк Босси и легендарный Уэйн Гретцки , каждый делал это девять раз.

В той же встрече Овечкин забил и свой 51-й гол.

Россиянин в снайперской гонке обгоняет на четыре шайбы Леона Драйзайтля из «Эдмонтон Ойлерз».

Ранее дубль Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Тампой-Бэй».

FIFTY. GOALS.@Capitals captain @ovi8 reached the 50-goal mark for the eighth time in his NHL career. #NHLStats #WSHvsTBL pic.twitter.com/3Jy16IpLIX