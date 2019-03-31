Азиза довела до слез жену футболиста Погребняка

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Певица Азиза обидела жену Павла Погребняка Марию, назвав женщину агрессивной, сообщает НТВ.

Звезды решали, от каких женщин чаще всего уходят мужчины. В какой-то момент начались споры, обе повысили голос.

Азиза не выдержала первой.

«Я устала от вашей агрессии, вы такая молодая и такая вспыльчивая», — сказала она жене игрока.

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После такого обвинения бизнеследи со слезами на глазах убежала из студии.

«Ужас какой, жаль мужчину, который будет с ней жить. Почему она такая нервная?» — бросила ей вдогонку Азиза.

Узнав, что у Марии Погребняк — трое детей от любимого со школы мужа, певица сделала вывод, что нервная противница просто «тратит все силы на то, чтобы во всем угождать мужу».

Ранее в Сети раскритиковали стиль жены хавбека Дмитрия Тарасова.