Грабители вломились в машину призера ОИ-2016 Нагорного

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Автомобиль серебряного призера Олимпийских игр 2016 года по спортивной гимнастике Никиту Нагорного ограбили в Московской области, сообщает «РЕН ТВ».

Спортсмен в инстаграме рассказал подписчикам, что инцидент произошел вечером 29 марта. Злоумышленник разбил окно машины, украл сумку и документы.

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Участник Игр отметил, что транспортное средство было припарковано около торгового центра в деревне Путилково в Красногорском районе.

«Сработала сигнализация примерно в 20.00! Обычно документы скидывают в радиусе 1-5 километров паспорт, права, если кто найдет пишите!» — обратился к поклонникам Нагорный.

По информации пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, на данный момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия с целью поимки грабителя.

Ранее российские спортсмены пострадали в страшном ДТП.